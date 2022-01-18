Рожин указал на стремление спецсоветника генсека ООН сохранить доход западных нефтяных компаний в Ливии

Автор Telegram-канала Colonel Cassad, военный эксперт Борис Рожин назвал сохранение интересов западных элит, наживающихся на экспорте ливийской нефти, приоритетным направлением деятельности специального советника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс в североафриканском государстве.

Такими словам он прокомментировал состоявшиеся 18 января переговоры заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с чиновницей, которую вызвали в Москву на фоне неопределенности с политическим урегулированием после срыва президентских и парламентских выборов.

По его словам, МИД России обвинил Стефани Уильямс в открытом лоббировании интересов не имеющего полномочий переходного Правительства национального единства, чем раскрыл сговор якобы нейтральной фигуры международной организации с чиновниками кабмина Абд аль-Хамида Дабибы.

«Это позволяет и далее ловить рыбку в мутной воде, блокируя дипломатические пути стабилизации ситуации в Ливии, что в свою очередь повышает вероятность захода ливийского гражданского конфликта на очередной виток. Это, конечно, противоречит устремлениям РФ, направленным на создание единого легитимного правительства Ливии», — добавил Борис Рожин.

Жители североафриканской страны смогут разрешить затяжной кризис, если сформируют новый кабинет министров, продолжил эксперт. Однако наживающиеся на экспорте ливийской нефти западные элиты постараются всячески этому помешать.

«Фактически, не без помощи Уильямс, выборы в Ливии, которые должны были состояться еще в декабре 2021-го года, сейчас предлагают провести в конце июня или начале июля 2022-го года. Данным фактом недовольны не только в МИД РФ, но и на местах, так как уже несколько ливийских политиков и депутатов прямым текстом обвиняют "спецпредставителя ООН" в различных махинациях, связанных с временным правительством Ливии и нефтяными контрактами европейских компаний по добыче ливийской нефти», — объяснил Борис Рожин.

Новые власти пересмотрят законность углеводородных контрактов, заключенных в период нестабильности, поэтому затягивание Стефани Уильямс политического урегулирования выгодно западным нефтяным компаниям, которые рискуют потерять доход. В своих усилиях по дестабилизации ситуации американка также распространяет вбросы о присутствии в Ливии «ЧВК Вагнера», запущенные турецкой пропагандой с целью прикрытия переброски иностранных наемников, в частности, самолетами белорусской компании RADA Airlines.