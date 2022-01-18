Пентагон: наращивание военного присутствия США на Украине не планируется

Наращивание военного присутствия США на Украине не планируется, однако в стране в качестве инструкторов остаются бойцы Нацгвардии Флориды, сообщили в Пентагоне.

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби отметил, что Вашингтон продолжает оценивать потребности Киева с точки зрения укрепления его обороноспособности.

Запад и Украина не раз выдвигали обвинения в «агрессивных действиях» в адрес России. В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с усилением «агрессивных действий» РФ у границ Украины.

Москва неоднократно опровергала такие утверждения, отмечая, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Заявления об «агрессии РФ», по мнению российской стороны, используются как предлог для размещения военной техники НАТО у российских границ.