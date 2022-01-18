Факт передачи коронавируса человеку от грызуна расследуют в Гонконге

Исследователи Гонконга изучают первый случай передачи коронавируса человеку от домашнего животного.

По информации газеты South China Morning Post, объектом исследования является заражение штаммом «дельта» сотрудницей зоомагазина, продающего хомяков.

В отличие от «Омикрона» этот штамм коронавируса не фиксировался в городе свыше трех месяцев, передает издание «EurAsia Daily». Специалисты предполагают, что сотрудница магазина могла заразиться от привезенного из-за рубежа хомяка. В пользу этой версии говорит еще один случай заражения коронавирусом женщины, купившей в магазине хомяка, и то, что 11 тестов, проведенных у продававшихся в магазине хомяков, дали положительный результат.

Власти города потребовали у магазинов и покупателей хомяков сдать их для уничтожения, мера коснется порядка 2000 особей. Завоз хомяков из-за рубежа остановлен.