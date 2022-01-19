Sohu: США, угрожая России через Северный полюс, сами создают себе серьезные проблемы

Соединенные Штаты Америки, сосредотачивая в Арктике крупные военные силы, создают условия для очередного витка напряженности в отношениях с РФ, не понимая, какими дополнительными проблемами эти действия могут обернуться против них самих.

Такое мнение высказывают авторы китайского аналитического издания «ПолитРоссия», очередной материал которого в переводе на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

Как сообщается в статье, американские военные некоторое время назад озвучили планы перебросить на Аляску 150 истребителей пятого поколения - F-35 и F-22, дислоцировав самолеты так, чтобы получить возможность угрожать России.

Для Москвы этот маневр американских военных должен стать четким сигналом о том, что ей следует подготовиться к возможному неблагоприятному сценарию, предупреждают китайские эксперты.

«Пентагон под лозунгом «поддержание демократии и порядка во всем мире” отправляет свои бомбардировщики, авианосцы и другое тяжелое вооружение к границам своих противников. Так он пытается запугать оппонентов, демонстрируя им военную мощь», — напоминают авторы статьи.

wikipedia.org / Nial Bradshaw - U.S. Air Force

Теперь же представители командования американских Вооруженных сил дают понять, что Пентагон собирается активизировать деятельность в Арктике – в регионе, богатом природными ресурсами, который Россия считает «своим задним двором».

По мнению китайских аналитиков, Соединенные Штаты считают Север наиболее вероятным направлением для нанесение авиационного удара по территории РФ.

В случае, если США решать напасть на Россию, Пентагон сделает ставку именно на удар через Северный полюс, уверены авторы Sohu, так как этот путь является кратчайшим для американских боеголовок.

Учитывая это, размещение в Арктических широтах новейших боевых самолетов США представляет для россиян серьезную угрозу.

«Пентагон разворачивает на Аляске самый большой в мире авиапарк самолетов пятого поколения», — подчеркивают китайские аналитики.

Но, по их словам, предприняв попытку напасть на Россию через Северный полюс, американские военные сами создадут для себя большие проблемы, так как российские Вооруженные силы обладают стратегическим преимуществом в этом регионе.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Российское командование развернуло в Арктике мощную военную группировку, строит там новые аэродромы и военные базы. При этом российская арктическая группировка располагает боевой техникой, предназначенной для эксплуатации при экстремально низких температурах.

Вашингтону, прежде, чем создавать для России угрозу с Севера, следовало бы трезво оценить силы и возможности США, так как Москва в этом регионе опережает всех потенциальных противников на несколько шагов.

«Россия имеет очевидное преимущество над США в Арктике», - подчеркивают китайские аналитики, по мнению которых, американцы сильно рискуют проиграть русским в борьбе, которую они сами навязывают.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце 2021 года Россия в Арктике успешно завершила продолжавшиеся в несколько лет испытания противокорабельного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».