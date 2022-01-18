Жительница Петербурга отсудила у ЖКС почти 900 тысяч рублей за разбитую льдиной машину

Петербурженка получит большую сумму компенсации за поврежденный льдиной автомобиль. Порядка 900 тысяч рублей выплатит ООО «Жилкомсервис № 3».

В феврале прошлого года на машину местной жительницы упал кусок наледи с крыши. В результате автомобиль утратил товарную стоимость на полмиллиона рублей. Оценка обошлась еще в 12 тысяч, а неустойка за невыполнение требований потребителя составила 518 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Согласно решению ведомств, так как ООО «Жилкомсервис № 3» на основании контракта является управляющей организацией дома 13/48 по Потемкинской улице, где произошел инцидент, оно обязано обеспечить такое состояние дома, при котором исключается причинение вреда имуществу горожан.

Кроме того, по этому делу нашлись свидетели. Один из них слышал грохот во дворе, а второй видел разбитое стекло машины и куски льда вокруг. В итоге ЖКС по суду должен выплатить 529 661 рублей ущерба, компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей, штраф 284 830 рублей и судебные расходы около 30 тысяч.

Этой зимой у петербуржцев хватает проблем из-за некачественной очистки территорий от снега и льда. При этом ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о полной готовности города к зимнему сезону. Однако первый же снегопад застал коммунальные службы врасплох.