Землянский предсказал Украине неизбежное опустошение подземных хранилищ газа

Украина в разгар отопительного сезона уже испытывает нехватку газа для обеспечения своих потребностей. А впереди страну, несмотря на все оптимистичные заявления властей, ждет дефицит топлива.

Об этом в эфире украинского телеканала «Первый казацкий» рассказал киевский эксперт-энергетик Валентин Землянский, по словам которого запасы газа в подземных хранилищах стремительно сокращаются, а суточный объем добычи голубого топлива ниже уровня потребления.

В распоряжении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по факту имеется 145 миллионов кубометров газа в сутки, сообщил эксперт. И это, по его словам, меньше, чем необходимо для обеспечения потребностей украинских потребителей.

«Что мы видим сейчас? По факту при температуре минус 10 потребление в Украине составляет 150 – 160 миллионов кубических метров. Напомню еще раз: у "Нафтогаза" в наличии газа, которым он может распоряжаться с учетом добычи в Украине, 145 миллионов кубических метров», — подчеркнул Землянский.

При этом ПХГ (подземные хранилища газа) в процессе отбора газа потихонечку теряют объемы суточного подъема, добавил эксперт. А это значит, что чем меньше в хранилище газа, тем меньше его можно поднять для забора.

Федеральное агентство новостей /

«Поэтому, если мы с вами получим ситуацию [дефицита газа], а мы ее получим, несмотря на все заверения наших властей о том, что не волнуйтесь, все будет хорошо, вы будете жить плохо, но недолго и это должно вас согревать и вселять в вас оптимизм», — заключил эксперт.

Напомним, ранее бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец допустила, что в случае острого дефицита газа, «Нафтогаз» для покрытия пиковых нагрузок может начать отбирать из транзитной трубы российское топливо, предназначенное для европейских потребителей.