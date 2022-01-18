ВОЗ рассчитывает получить полный пакет сведений о вакцине «Спутник V» к концу января

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает полный пакет данных по российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» в конце января.

Представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) предоставит сведения, которые подтверждают исправление выявленных недочетов в документации по «Спутнику V». Об этом рассказали в пресс-службе штаб-квартиры ВОЗ. После этого специалисты организации примут решение о необходимости проведения экспертизы на месте.

«Представление большей части данных состоялось в конце декабря 2021 года. Окончательные данные ожидаются в конце января», — цитирует слова пресс-службы ВОЗ РИА Новости.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат первым в мире прошел государственную регистрацию.