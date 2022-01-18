«Украина изуродована»: в Раде шокированы переименованием станции в Киеве в честь нациста

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива («Оппозиционная платформа — За жизнь») возмутился переименованием киевской станции скоростного трамвая «Генерала Ватутина» в честь нацистского преступника, обер-лейтенанта СС Романа Шухевича. По словам парламентария, Украина «изуродована фашизмом».

«Украине требуется глобальное очищения от этой грязи! Зеленский, Порошенко, Кличко <…> Ваши фамилии будут прокляты и записаны в истории как имена предателей своего народа!», — заявил Кива в Telegram.

С 1944 года украинский националист Шухевич был главнокомандующим запрещенной в РФ экстремистской Украинской повстанческой армией (УПА1). По данным ряда историков, он причастен к массовым убийствам еврейского и польского населения на западе Украины.

loda.gov.ua / Львовская областная администрация

Вероятно, решение о переименовании было принято в рамках так называемой «декоммунизации», на которую взяло курс руководство страны в 2014 году. Генерал Николай Ватутин, в честь которого была назвала станция раньше, руководил освобождением Киева от немецко-фашистских захватчиков, а в 1944 году был убит в столице Украины членами вышеупомянутой УПА (запрещена в РФ), что придает инциденту дополнительный символизм.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну, несмотря на заведенное против него уголовное дело. Подробнее — в нашей статье.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации