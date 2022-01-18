Федун заявил, что не тревожится за «Спартак» из-за ситуации на Ближнем Востоке

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнув, что не тревожится за столичную команду на фоне новостей о нескольких взрывах в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Он отметил, что постарается посетить тренировочный сбор красно-белых в Дубае, но не видит причин для переживаний.

«Объединенные Арабские Эмираты — большая страна. Я не вижу никаких угроз ни для "Спартака", ни для людей, которые там сейчас находятся. В данный момент даже за команду не тревожусь», — сказал функционер в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» планирует провести оба зимних сбора в ОАЭ. После 18 туров чемпионата России столичный клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. В первом матче после перерыва «Спартак» сыграет в дерби с ЦСКА.

В Абу-Даби в понедельник, 17 января, прогремело несколько взрывов. Один из них произошел в районе международного аэропорта, другие — на территории нефтяного предприятия ADNOC.