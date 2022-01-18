Момент посадки пассажирского самолета в Сочи во время штормового ветра попал на видео

Видео со сложной посадкой самолета в аэропорту Сочи попало в Сеть. Штормовой ветер помешал нескольким лайнерам приземлиться на взлетно-посадочную полосу.

Один из воздушных транспортов, совершавший посадку, был вынужден улететь на запасной аэродром, который находится в Минеральных Водах. Из-за ухудшения погодных условий до следующего дня в регионе действует экстренное предупреждение.

Напомним, сильный ветер помешал лайнеру с пассажирами на борту приземлиться в сочинском аэропорту с первого раза. В связи с этим самолету пришлось зайти на второй круг для посадки. Сведения о пострадавших не поступали.