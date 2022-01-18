Лидер ЛДПР Жириновский спрогнозировал начало брежневского «застоя» в США

Соединенные Штаты могут оказаться в положении, схожем с брежневским «застоем» и горбачевской «перестройкой» одновременно. К таким выводам пришел лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик поделился рассуждениями на фоне диалога между Москвой и Вашингтоном по безопасности и гарантиям нерасширения Североатлантического альянса. Депутат Госдумы предложил потребовать роспуска от НАТО и представил, чем обернется отказ военного блока от ликвидации.

Жириновский сделал неутешительные выводы о будущем США в случае отказа от роспуска НАТО. Тогда страны обратятся к военно-техническим методам, и победа будет за Россией, убежден он.

«Америка будет вынуждена убраться восвояси, на свой континент, где начнется аналог брежневского "застоя" и горбачевской "перестройки" одновременно, с расовыми предрассудками и столкновениями. В итоге США рухнут, превратятся в такую южную Канаду», — пояснил лидер ЛДПР.

После распада США России удастся сэкономить большое количество средств. Государство направит их на благосостояние людей и даст народу то, что обещалось в Октябрьскую революцию, заключил парламентарий.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что под управлением либералов страна «катится в ад», передает телеканал «360». По мнению экс-лидера страны, США потеряли энергетическую независимость.