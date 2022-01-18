Две российские ракеты на Кубе доведут нервозность США до высшей точки

Соединенные Штаты очень нервничают из-за возможного размещения российских стратегических ракет вблизи своих границ – на Кубе и в Венесуэле, и теперь американская авиаразведка ведет наблюдение за этими странами.

Об этом в разговоре с информационным агентством «ПолитРоссия» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что над Карибским морем был зафиксирован полет американского самолета радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint в сопровождении самолета-заправщика Boeing KC-135R.

Как написало ранее по этому поводу издание «Репортер», маневры американского самолета-разведчика в воздушном пространстве поблизости от Кубы и Венесуэлы связаны с возможным размещением на территории этих стран российских ракет.

Комментируя ситуацию, Михаил Тимошенко высказал мнение, что Россия действительно могла бы разместить свои ракеты в дружественных странах Латинской Америки, однако для этого ей необходимо заручиться согласием правительств Кубы и Венесуэлы.

«Общественное мнение в Америке неустойчивое. Даже слухи о размещении российских ракет в этих странах заставляют США нервничать и оказывают влияние не геополитическую ситуацию», – отметил военный эксперт.

По его словам, если Москва сможет договориться с властями Кубы и Венесуэлы о размещении в этих странах своих ракет, нервозность в Америке достигнет наивысшей точки – там поднимется «вой и хай», начнется беготня и запросы в Конгресс. Но для России эта суета в США из-за размещения ракет у границ США не грозит какими-то проблемами, так как у Вашингтона уже почти не осталось рычагов, чтобы попытаться оказать давление на Москву.

«Чтобы это обернулось тем, что Россию возьмут в тиски из-за этих ракет, США еще придется найти такие тиски», — объяснил Михаил Тимошенко.

youtube.com / Радио Комсомольская правда

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов не подтвердил, но и не опроверг возможность размещения Москвой российских стратегических ракет в таких странах как Никарагуа, куба и Венесуэла.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает разные варианты обеспечения собственной безопасности.