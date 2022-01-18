Режим ЧП и комендантский час отменят в Казахстане в полночь 19 января

Режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены во всех городах Казахстана, прекратят действовать в полночь 19 января. Информацию об этом сообщил пресс-секретарь президента республики Касым-Жомарт Токаева.

«Режим ЧП и комендантский час, введенные на всей территории Казахстана из-за массовых беспорядков, завершатся в полночь 19 января, но «красный» уровень террористической опасности сохраняется», — говорится в сообщении.

Все учреждения здравоохранения Казахстана продолжат работать в обычном формате. Напомним, что массовые беспорядки начались в государстве 2 января. Граждане стали выходить с протестом после повышения цен на газ для автомобилей. Вскоре акции превратились в мародерство, столкновения с силовиками и грабежи оружейных магазинов. Некоторые преступные группировки сжигали здания органов власти.