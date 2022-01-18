Сын Елизаветы II Чарльз приглашал принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

Принц Уэльский Чарльз пригласил своего наследника принца Гарри и его супругу Меган Маркл с визитом в Великобританию. Член королевской династии хочет повидать внуков.

Старшему сыну королевы Великобритании не хватает общения с внуками. Он хотел бы увидеть свою внучку Лилибет, которая появилась на свет летом прошлого года. Примечательно, что встреча могла стать первой с момента отъезда молодой семьи в США.

«Принц Уэльский опечален тем, что у него нет возможности провести время со своими внуками, по которым он очень скучает. Он фантастический дедушка, и ему очень нравится выполнять эту роль. Чарльз чувствует, что его жизнь не может быть до конца полноценной без возможности познакомиться с детьми Гарри», — сообщил источник издания Daily Mail.

Принц Чарльз приглашал в гости сына и Меган Маркл еще перед рождественскими праздниками. Приезд принца и бывшей актрисы ставят под сомнение из-за того, что полиция не способна обеспечить им личную охрану на время прибывания в стране.