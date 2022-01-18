Посол Ирана в РФ Джалали заявил об успешном сотрудничестве стран на фоне давления США

Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал об отношениях Москвы и Тегерана на фоне коронавирусных ограничений и ситуации в мире.

По словам дипломата, Россия и Иран успешно сотрудничают во многих областях, несмотря на давление со стороны США и различные санкции. Обе страны могут обеспечить взаимные потребности друг друга, поэтому перспектива сотрудничества является многообещающей для его расширения и развития товарооборота, говорит Джалали.

«Несмотря на процесс международных изменений и переговоры по ядерной программе Ирана, на основании составленных документов, включая совместную комиссию и различные рабочие группы в области экономики и торговли, программа развития сотрудничества характеризуется благоприятным трендом», — цитирует дипломата Институт РУССТРАТ.

Сейчас между Россией и Ираном налажены контакты, проводятся встречи и консультации, идет конструктивный и эффективный диалог между должностными лицами по двусторонней тематике, а также по важным региональным и международным вопросам, заключил Джалали.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Ирана Ибрахимом Раиси.