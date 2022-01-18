Абрамченко анонсировала разморозку проекта по строительству Омского гидроузла

Власти России профинансируют строительство Красногорского гидроузла, расположенного в Омске. Об этом заявила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Распоряжение о выделении финансирования на строительство гидроузла было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает телеканал «360». На реализацию первого этапа строительства, который планируют провести в период с 2022 по 2024 годы, будет направлено более четырех миллиардов рублей. Абрамченко подчеркнула, что этот проект имеет важное значение для водоснабжения Омска и восстановления судоходства по реке Иртыш.

«Сооружение гидроузла позволит скорректировать последствия природных и антропогенных изменений и обеспечить необходимые условия для водозабора и судоходства», — заявила она.

Отмечается, что строительство гидроузла в районе Красная горка началось еще в 2011 году. Работы планировалось завершить в 2016 году, однако из-за отсутствия финансирования проект был заморожен.