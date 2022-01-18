Франция может не пустить невакцинированных игроков «Реала» и «Челси» на матч ЛЧ

Французские власти могут не пустить на территорию своей страны невакцинированных от коронавируса игроков «Реала» и «Челси» на матч плей-офф Лиги чемпионов.

Во Франции обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории страны, иметь прививку от коронавирусной инфекции, сообщает The Times.

Издание отмечает, что не все футболисты «Челси» и «Реала» привиты. В УЕФА пока что не определились со своими действиями в отношении правил вакцинации от COVID-19 в отдельных странах, но организация, скорее всего, не будет перечить местным законодательствам.

Напомним, 15 февраля «ПСЖ» примет на своем поле мадридский «Реал», а 16 марта «Лилль» дома сыграет с «Челси».