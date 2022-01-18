Украинский журналист Цимбалюк признался в получении необычного подарка от Скабеевой

Корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк рассказал, что российская телеведущая Ольга Скабеева презентовала ему необычный подарок, который он запомнил на всю жизнь.

В конце 2021 года в отношении Цимбалюка в России возбудили дело об административном правонарушении. В его действиях и резких высказываниях усмотрели «признаки провоцирования ненависти к российскому народу». Несмотря на то, что вызов на допрос прокуратура Москвы вскоре отозвала, журналист сбежал на Украину, хотя большую часть времени проживал в России.

Сейчас Цимбалюк дает много интервью украинским СМИ и рассказывает, что вынужден был вернуться в страну из-за «угрозы личной безопасности». Также он сделал неожиданное признание о телеведущей Ольге Скабеевой. Цимбалюк сообщил, что лично знаком с журналисткой и даже может назвать ее подругой. По его словам, коллега сделала ему «путинский» подарок.

На день рождения Цимбалюка Скабеева подарила ему футболку с изображением президента РФ Владимира Путина. Украинец добавил, что его российская коллега является настоящим профессионалом своего дела и отличается редкой работоспособностью.

Ранее Цимбалюка заподозрили в разжигающих межнациональную вражду взглядах. Также у правоохранителей есть версия, что журналист может являться агентом Главного управления разведки Украины.