Результаты начавшегося российско-американского диалога о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток окажут непосредственное влияние на будущее и Молдавии, и Приднестровья.

Уверенность в этом в разговоре с ведущей канала «Sputnik на русском» высказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми.

В частности, эксперт отметил, что прозападный курс молдавского руководства уже привел страну в состояние кризиса, которое еще больше усугубляется нескончаемыми политическими конфликтами и неискоренимой коррупцией.

Как и на Украине, в Молдавии тему членства в Евросоюзе и НАТО давно превратили в пропагандистский инструмент. Но в конце концов западные устремления Кишинева приведут к тому, что Молдавия окажется полностью поглощена Румынией, которая давно вынашивает такие планы. Но для молдавского население вхождение в состав Румынии не принесет никакой пользы, так как для Бухареста жители Молдавии всегда будут оставаться бесправным меньшинством.

Единственное, что может спасти Молдавию от такого негативного развития событий, это успех России в ее переговорах с Западом о нерасширении НАТО на восток. Инициированное Москвой дипломатическое и политическое противостояние также может серьезно отразится и на положении Приднестровья, считает Кедми.

«Будущее Молдавии напрямую зависит от реализации ультиматума России к США или выполнения всех выдвинутых Вашингтону требований. Если Россия осуществит свои принципы и США пойдут на удовлетворение требований РФ, Молдавия никогда не будет в НАТО. Это будет значить ослабление влияния как США, так и ЕС в Кишиневе», — объяснил израильский политолог.

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Перераспределение сил в регионе положительно отразится на молдавском населении как минимум в том, что касается экономической стабильности, добавил также Яков Кедми. А также в лучшую сторону изменится и положение жителей Приднестровья, которые сейчас существуют в окружении двух враждебных ПМР – Кишинева и Киева.

«Если география изменится и с восточной стороны будет дружественное Приднестровью государство, неважно, как оно будет называться, тогда и соотношение сил в Молдавии поменяется. Как бы то ни было, Молдавию ждут большие перемены», — заявил эксперт.

Российско-американская дипломатическая и политическая конфронтация в любом случае приведет к смене режима в Киеве, уверен Кедми, так как на Украине просто не осталось никаких других вариантов сохранения государственности. А новые украинские власти будут более благоразумны, а значит более дружественно настроены по отношению к России.

В настоящее время Молдавия находится под воздействием тех же деструктивных сил, которые разрушают Украину, и сохранить свой суверенитет республика сможет только в том случае, если от нее по требованию Москвы отступятся США и НАТО, заключил израильский политолог.