Член ОП Петров призвал навести порядок в сфере частного использования пиротехники россиянами

Многие россияне любят проводить новогодние праздники, запуская салюты и петарды, однако в сфере частного использования пиротехники необходимо навести порядок.

Соответствующее мнение озвучил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он направил письмо в адрес министра жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина с предложением создать отдельные площадки для запуска салютов.

«Прошу Вас оценить идею о ежегодном выделении площадок и территорий в каждом населенном пункте нашей страны накануне празднования Нового года и новогодних каникул, где запуск салюта не будет представлять опасности или доставлять дискомфорт другим гражданам», — говорится в тексте письма.

При этом число таких площадок может варьироваться в зависимости от размеров конкретного населенного пункта. Петров считает, что в крупных жилых массивах может быть несколько таких площадок, а в небольших поселках — одна. Подобные нововведения помогут избежать конфликтов между россиянами на почве запуска фейерверков, пишет Федеральное агентство новостей.