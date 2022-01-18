Немецкие хранилища могут обеспечить страну газом максимум на несколько суток

Министерство экономики ФРГ ответило на депутатский запрос об объемах энергоносителя в газовых резервуарах страны. Об этом пишет РИА Новости.

Газовые хранилища Германии заполнены всего на 50,6%, чего должно хватить на обеспечение внутренних нужд республики в течение около 18 суток, указывается в ответе немецкого ведомства по поводу количества имеющегося сырья.

«Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января 2022 года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток», — отмечают представители немецкого минэкономики.

Перед Новым годом на Украине рассказали о том, что местные запасы энергоресурса достаточны для того, чтобы пройти через отопительный сезон. Соответствующее мнение выражал глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

В начале декабря 2021 года, по данным российского холдинга «Газпром», хранилища газа в Европе были заполнены только на 66,78%, при этом отбор топлива стартовал раньше, чем обычно.