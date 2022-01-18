«Плохой знак». Переговоры Лаврова и Бербок закончились цензурой

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок встретились 18 января в Москве. Диалог получился непростым, но конструктивным: поговорили о ситуации на Украине, отношениях России и США, «Северном потоке — 2» и запрете вещания канала RT DE.

Однако эксперты предполагают, что переговоры Москвы и Берлина завершились не слишком удачно для обеих сторон: отношения руководства РФ и нового коалиционного правительства ФРГ могут быть не такими продуктивными, как во времена Ангелы Меркель.

Конфликт на Украине и отношения с Западом

Перед поездкой в Москву Бербок посетила Киев, где встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Она заявила о необходимости «перезапустить нормандский процесс», с чем согласны и в МИД РФ.

По словам Лаврова, неприемлемо выставлять Россию стороной конфликта на Украине. Москва, как и Берлин, считает, что альтернативы минским договоренностям нет — работа в рамках «нормандского формата» должна продолжиться. До сих пор ни одна договоренность по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже не была выполнена Украиной, уточнил министр. Но у РФ все еще остается надежда, что Германия и Франция смогут заставить президента Владимира Зеленского следовать достигнутым ранее соглашениям.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Лавров подчеркнул, что никаких требований по поводу действия российской армии на ее собственной территории Россия не приемлет. Бербок же предупредила, что Берлин считает угрозой «сосредоточение российских войск» у границ с Украиной.

РФ до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил Лавров. После этого страны продолжат переговоры.

«Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояния российско-американских отношений. Нацелены на преодоление накопившихся проблем», — отметил глава МИД РФ.

В Берлине же готовы вести с Москвой серьезный диалог о взаимных шагах по обеспечению безопасности, заверила Бербок.

Энергетический вопрос

Лавров обратил внимание германской коллеги на контрпродуктивные попытки политизировать трубопровод «Северный поток — 2». До занятия ключевого поста в правительстве Германии Бербок, по совместительству лидер партии «Зеленые», и сама настаивала на приостановке этого проекта.

Теперь же чиновница руководствуется национальными интересами своей страны, а не курсом партии и электоральными симпатиями. Поэтому Бербок заявила о важности энергетического сотрудничества с РФ: Германии нужна «надежная Россия», чтобы «на ближайшие годы обеспечивать Европу газом».

Global Look Press / Sebastian Gabsch via www.imago-i/www.imago-images.de

Последствия для «СП — 2» будут только в том случае, если энергетика «будет использоваться Россией как оружие», отметила министр.

Скандал с запретом RT DE

Москва ждет отказа от дискриминации телеканала RT DE в Германии, иначе страна пойдет на зеркальные ответные меры, заявил Лавров. Не исключено, что предметом дипломатического «торга» станет судьба немецкого СМИ Deutsche Welle, беспрепятственно вещающего на территории РФ.

«Мы не хотим создавать препятствия на пути осуществления профессиональной деятельности немецких журналистов в России, но, если потребуется, будем вынуждены — как бы нам ни хотелось этого избежать — принимать встречные действия», — сказал глава МИД РФ.

Несмотря на то, что вещание российского немецкоязычного канала было приостановлено по требованию германского медиарегулятора, Бербок отрицает причастность правительства ФРГ к случившемуся.

«Youtube принял решение о недостоверной информации, потому что было нарушение правил вещания, но с правительством Германии это не имеет ничего общего, а вмешательство правительства противоречило бы нашей конституции», — заявила министр.

wikipedia.org / Jürg Vollmer / Maiakinfo / CC BY-SA 3.0

Не остался в стороне и Союз журналистов России, вручивший Бербок письмо, где отмечается опасность политизации журналистской деятельности российских журналистов в Германии.

«То, что в нынешний визит в Россию нового главы немецкого МИДа, лидера местных "Зеленых" Бербок, не отменили запрет на вещание RT в Германии – плохой знак. Значит, переговоры с российским МИДом закончились ничем и по другим вопросам (в первую очередь, о вероятности войны с Украиной)», — отметил журналист Павел Пряников в Telegram-канале «Толкователь».

Ранее Сергей Лавров заявил, что «Запад зарвался» и рассказал об упрямстве США, желаниях Украины и обмане НАТО. Подробнее — в нашей статье.