Число погибших в ходе массовых беспорядков в Казахстане продолжает расти

Список скончавшихся после беспорядков в стране включает уже 227 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Казахстана.

Всего, по данным медицинских учреждений, в больницах умерли 177 пациентов. За помощью врачей в период беспорядков обратились 2739 человек. За всеми госпитализированными, получившими ранения в ходе стычек, пристально наблюдают врачи.

В первых числах нового года в Казахстане начались волнения. Люди вышли на улицу из-за резко поднявшихся цен на сжиженный газ. Вскоре мирные демонстрации превратились в массовые беспорядки.