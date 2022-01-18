Ибрагимович поддержал допустившего ошибку в матче «Милан» — «Специя» арбитра Серру

Главный арбитр матча чемпионата Италии «Милан» — «Специя» Марко Серра сильно переживал из-за своей ошибки, допущенной на последних минутах встречи.

По окончании матча судья расплакался в раздевалке. Группе футболистов «россонери» во главе с нападающим Златаном Ибрагимовичем пришлось даже поддержать арбитра.

В концовке игры рефери ошибся, не засчитав гол полузащитника «Милана» Жуниора Мессиаса — Серра свистнул прямо перед ударом бразильского хавбека и назначил штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них. После встречи рефери извинился перед игроками и тренерским штабом «Милана».

После 22 туров сезона-2021/22 «Милан» идет на третьем месте в турнирной таблице Серии А, в активе команды 48 очков. «Специя» находится на 14-м месте.