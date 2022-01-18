Россия может подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году

Россия рассматривает возможность принять на своей территории матчи чемпионата Европы по футболу в 2032 году. Оргкомитет задумался об идее вступить в борьбу с другими странами.

Заявку может сформировать глава оргкомитета финала Лиги чемпионов 2021 года Алексей Сорокин. В 2018 году Россия успешно показала себя, приняв чемпионат мира. Тогда Международная федерация футбола (ФИФА) признала организацию лучшей в истории, передает издание «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии, при этом до сих пор неизвестна страна, где пройдут соревнования 2028 года. Германия, Турция, Румыния, Греция, Болгария и Сербия уже подали заявки на статус хозяина чемпионата.