Заваленная снегом автобусная остановка рухнула в Перми

Остановка общественного транспорта рухнула под снежными завалами в Перми. Инцидент произошел в микрорайоне Голованово.

Заваленная снегом крыша автобусной остановки обвалилась в Перми. Отмечается, что это уже второй случай за последнее время. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии с места инцидента. Местные жители уверены, что причиной обрушения остановки стало большое количество снега, поскольку сильного ветра в этот день в регионе не было.

«Как же так неустойчиво и непрофессионально их устанавливают? А если кого-то может придавать? Ведь страшно стоять на остановках, стой и думай а вдруг», — пожаловалась одна из пользовательниц соцсетей.

Аналогичная ситуация произошла в Санкт-Петербурге. Крыша автобусной остановки рядом со станцией метро «Чернышевская» обвалилась, не выдержав тяжести неубранного снега. Город завален сугробами, а тротуары покрыты наледью, однако коммунальщики не спешат исправлять ситуацию. При этом администрация губернатора Александра Беглова заявляет, что службы справляются со своими обязанностями.