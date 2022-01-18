Спецсоветник ООН Уильямс пыталась выторговать у МИД России поддержку для экс-премьера Ливии

Специальный советник генерального секретаря ООН Стефани Уильямс на переговорах с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым пыталась договорить о поддержке нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой. Об этом сообщили дипломатические источники по итогам встречи.

Американского дипломата вызвали в Москву из-за обострения политического кризиса в североафриканском государстве. В ходе переговоров Уильямс пыталась выторговать у МИД поддержку России для бывшего премьер-министра, чтобы сохранить того у власти, хотя срок полномочий переходного кабмина истек в день несостоявшихся выборов — 24 декабря 2021 года. В частности, спецсоветник пыталась представить Абд аль-Хамида Дабибу в качестве готового решения политического кризиса, несмотря на отсутствие поддержки со стороны населения. В МИД России предполагают, что у чиновницы есть корыстная заинтересованность в поддержке ПНЕ.

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Днем ранее председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех вновь напомнил, что срок полномочий ПНЕ истек в конце прошлого года, в связи с чем призвал к формированию нового правительства.

Однако Дабиба не собирается уступать свое кресло. По данным ливийских СМИ, при помощи финансирования бандформирований политик пытается спровоцировать столкновения между Ливийской национальной армией (ЛНА) и радикальными группировками с запада страны и удержать в своих руках власть как можно дольше. Протурецкая пропаганда при этом продолжает распространять ничем не подкрепленные слухи о «ЧВК Вагнера» в Ливии.

В МИД РФ на встрече с Уильямс указали, что считают представительницу ООН виновной в образовании вакуума власти и эскалации ситуации в стране. Миссия ООН в Ливии, по мнению российской стороны, больше не может существовать в прежнем формате.

Как отметили дипломатические источники, такая позиция объясняется тем, что американская чиновница неоднократно превышала полномочия, что является одной из причин нестабильности в Ливии. Анонимные информанты также указали, что встреча между спецсоветником ООН и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не состоялась.