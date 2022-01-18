Аналитик Рожин раскрыл секрет успешного возвращения Порошенко на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко приехал обратно на родину благодаря западным гарантиям, уверен политолог и военный аналитик Борис Рожин.

Эксперт выступил в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», где раскрыл секрет успешного возвращения Порошенко на Украину. Бывший глава государства заручился поддержкой западных стран и поэтому в суде ему назначат меру пресечения в виде домашнего ареста, убежден политолог.

По закону президент Украины Владимир Зеленский может засадить за решетку экс-главу государства, а фактически — нет, считает эксперт. В качестве причины он выделил ориентирование лидера страны на мнение США. Рожин также отметил, что уже сейчас в соседнем государстве начинается подготовка к выборам.

«Понятное дело, что Зеленского и его окружение позиционируют просто как слабых недальновидных людей, которые связаны с олигархом (Игорем. — Прим. ред.) Коломойским. А то, что он не может посадить Порошенко и его компанию, говорит лишь о том, что позиции Зеленского слабы», — подчеркнул эксперт.

Ранее телеканал «360» сообщил о переносе судебного заседания по делу Порошенко на 19 января. Политика подозревают в совершении государственной измены.