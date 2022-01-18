Клинцевич: Украина и НАТО готовят «национальную зачистку» жителей Донбасса

Западные военные, отправленные на Украину, готовят ВСУ к нападению на Донбасс, заявил председатель Российского Союза ветеранов Афганистана (РСВА), бывший первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Так экс-сенатор прокомментировал прибытие отряда спецназовцев из Канады в Киев.

О переброске военных из Оттавы накануне сообщил телеканал Global News со ссылкой на информированные источники. По данным СМИ, речь идет уже не о группе «инструкторов», а о целом вооруженном подразделении. В его задачи входит оказание помощи правительству Украины и разработка плана эвакуации канадских дипломатов на случай начала полномасштабной войны.

Клинцевич заявил, что подобные действия со стороны Запада уже сложно назвать простым «вмешательством». По данным главы РСВА, на Украине в данный момент находится уже более 3 тысяч канадских военных специалистов, а общее число военнослужащих НАТО в вотчине президента Владимира Зеленского превышает 12,5 тысячи. И это только официальные данные, озвученные представителями Североатлантического альянса «в той или иной форме».

«Это подготовка Украины к боевым действиям, как ключевого детонатора и провокатора, связанного с дестабилизацией обстановки в России с последующим продвижением НАТО к нашим границам в особо активной форме. Сегодня коллективный Запад через Украину готовит серьезнейшие провокации в первую очередь в Донбассе, где в однозначной форме будет проведена национальная генетическая зачистка людей, живущих там», – убежден собеседник «ПС».

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Бывший военный отметил, что российские власти предприняло уже все возможные попытки «достучаться» до европейских государств. Красные линии обозначены, предупреждения озвучены. В случае нападения на граждан РФ, проживающих на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, ответ Москвы не заставит себя долго ждать.

«И если вдруг провокации будут, поверьте мне, что канадские, американские и другие спецназовцы как сайгаки будут ломиться на аэродром, дабы унести свои ноги», – заключил Клинцевич.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец назвал приглашение министра обороны РФ Сергея Шойгу в Великобританию «ловушкой» НАТО.