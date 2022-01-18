Генсек НАТО предложил незамедлительно продолжить контакты с Россией по гарантиям безопасности

Россия и НАТО должны как можно скорее возобновить переговоры по гарантиям безопасности, выслушать озабоченности друг друга и прийти к компромиссу. С таким заявлением выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Как отметил Столтенберг, странам-союзницам необходим диалог с Москвой по линии Совета Россия — НАТО. По словам чиновника, он уже направил приглашения представителям сторон для проведения консультаций по гарантиям безопасности.

«Сейчас главная задача – продвинуться на политическом направлении. Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией. Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности», — высказался Йенс Столтенберг.

Переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности прошли 12 января в Брюсселе. По их итогам генсек Альянса Йенс Столтенберг обещал опубликовать письменный ответ на требования Москвы в течение недели. Такое же обязательство взяли на себя США.