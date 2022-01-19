«Маршал поражений» и «Генерал-солдат». Какие прозвища давали советским командующим

В Советском союзе множество партийных и государственных деятелей «награждались» народом прозвищами. Не остались в стороне и советские военачальники. Однако не все из «вторых имен» характеризовали полководцев с положительной стороны.

Так, например, Семен Тимошенко заслужил прозвище «Маршал поражений». Историк Вадим Сухачевский утверждает, что причиной такой незавидной клички стала череда крупных военных провалов. Он потеря неимоверное количество солдат в советско-финской войне, а также сжег без особой нужды несколько мехкорпусов в Смоленском сражении, а также «загнал» миллион бойцов, находившихся под его командованием, в «котел» во время Киевской операции. Однако несмотря на все это, командующий не попал в опалу и продолжил занимать свой пост.

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Совсем другое прозвище получил маршал Константин Рокоссовский — его называли «Генерал Кинжал». Причем досталось оно ему не от друзей и боевых товарищей, а от противников. Так немецкие генералы окрестили советского командующего за то, что он «добывал победу на острие кинжала, который углубляясь в противника, наносил окончательное поражение».

Имел прозвище и советский маршал Иван Конев, который руководил операциями на Восточном фронте. Его называли «Генерал-солдат» за заботу и понимание возможностей рядовых военнослужащих Красной Армии, а также самоотверженность. Например, писатель Борис Полевой рассказывал, что даже когда Коневу попали шрапнелью в ногу, то он не оставил командование, а продолжил находится на поле боя.

Кроме того, были и те, кто получил прозвище до начала ВОВ. Так, Михаил Тухачевский прослыл «Красным Бонапартом» за колоссальные амбиции. Некоторые историки даже утверждают, что всю жизнь его настольными книгами были работы про Наполеона.

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