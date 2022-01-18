Трое петербургских хоккеистов СКА не прибыли в сборную России из-за COVID-19

Хоккеисты петербургского СКА Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко и Александр Самонов не приехали в сборную России из-за положительных тестов на коронавирус.

Трое из семи спортсменов, вызванных в российскую команду для подготовки к зимним Олимпийским играм, не прибыли в расположение национальной сборной, пишет РИА Новости.

«Ряд игроков СКА пока не в сборной из-за (положительных) тестов на коронавирус, но в дальнейшем на их приезд рассчитывают. В Петербурге сейчас непростая ситуация в этом плане», — заявил источник агентства.

Тем временем Санкт-Петербург снова оказался на втором месте рейтинга по суточной заболеваемости COVID-19. За последние 24 часа врачи зафиксировали 4078 случаев заражения.

Распространение коронавируса, несмотря на попытки местных властей добиться выработки коллективного иммунитета, является не единственной проблемой петербуржцев. Люди регулярно жалуются на неубранные дороги. Сугробы, гололед и сосульки доставляют массу проблем горожанам. Однако губернатор Александр Беглов настойчиво игнорирует просьбы граждан разобраться с проблемой. Еще осенью прошлого года он заявил, что Петербург готов к наступлению зимы.