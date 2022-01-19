«Здесь чувствуется свобода». Афроамериканцы массово мигрируют на юг США

Темнокожие американцы массово покидают штаты Нью-Йорк и Калифорния, чтобы найти на юге США достойную заработную плату и жилье, сообщает газета The Washington Post (WP).

Журналисты обращают внимание на то, что оба штата исторически считаются «продемократическими» или «синими» — то есть штатами, где предпочтение всегда отдается кандидатам от Демократической партии США. WP иронично сравнивает происходящие с «Великой миграцией» – периодом истории прошлого века, когда темнокожие американцы покидали юг и отправлялись в северную часть страны из-за экономических проблем и расизма.

Отмечается, что новый виток переселения может быть связан с ошибками Демпартии — соратники президента Джозефа Байдена принимают законы, которые способствуют притоку дешевой иностранной рабочей силы в подконтрольные им штаты. Нынешняя администрация, пытаясь следовать демократическому курсу и идеям толерантности, вредит простым избирателям, которые вынуждены менять место жительства из-за проблем с деньгами.

flickr.com / U.S. Customs and Border Protection

Чтобы лучше понять причины новой миграции, журналисты WP взяли интервью у трех темнокожих «беженцев», переехавших в южные штаты (Техас, Джорджия, Северная Каролина). Они подтвердили, что финансы стали основным фактором, побудившим их покинуть дом. Афроамериканцы также рассказали о комфортом проживании на консервативном юге с дружелюбными соседями и богатыми традициями.

«Здесь чувствуется свобода. Есть ощущение, что мои плечи здесь будто больше расслабляются», — рассказала о своих впечатлениях Лесли Мак, активистка движения Black Lives Matter.

Ранее губернатор штата Миссури Майк Парсон помиловал чету Макклоски, которая год назад в разгар беспорядков движения Black Lives Matter угрожала афроамериканцам огнестрельным оружием.