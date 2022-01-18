Шотландский «Ливингстон» объявил о подписании вратаря «Рубина» Ивана Коновалова

Пресс-служба «Ливингстона» объявила о переходе голкипера казанского «Рубина» Ивана Коновалова в шотландский клуб.

Контракт 27-летнегог вратаря с «Ливингстоном» рассчитан на 1,5 года с опцией продления еще на один сезон.

Коновалов является воспитанником академии столичного «Спартака», он присоединился к «Рубину» летом 2018 года. В общей сложности футболист провел 20 матчей за казанскую команду и пропустил 19 мячей.

После 20 туров в сезоне-2021/22 чемпионата Шотландии «львы» занимают восьмое место в турнирной таблице, в активе команды 20 очков.