Прорицательница Джуна в своем последнем пророчестве предрекла России мировое лидерство

Россию в будущем ждет мировое господство. Соответствующее предсказание сделала знаменитая прорицательница и целительница Евгения Давиташвили, более известная как Джуна.

Одно из последних пророчеств знаменитой Джуны о судьбе России буквально взбудоражило пользователей Сети. В нем говорится, что РФ может стать лидером на мировой арене. Однако, по словам прорицательницы, для этого жителям страны следует выполнить некоторые условия.

Во-первых, россияне должны вернуться к духовному развитию, считала Давиташвили. Во-вторых, переоценить свои моральные ценности, а именно — прекратить ставить материальный подход на первое место, подсказывала жителям государства Джуна. Также для обретения мощи на международной сцене великая прорицательница призывала чтить традиции предшествующих поколений. Что касается здорового питания, то населению России следует отказаться от употребления алкогольных напитков, а также мяса, отмечала целительница.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в 2022 году столкнутся с новыми проблемами. Соответствующим пророчеством поделились старцы, обитающие на святой горе Афон, где находится крупнейшее в мире средоточие православного монашества.