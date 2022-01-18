Актер Иван Краско начал слепнуть после коронавируса и микроинсульта

Российский актер Иван Краско стал терять зрение после перенесенного коронавируса и микроинсульта. 91-летний артист ищет врачей, которые смогут спасти его зрение.

Иван Краско столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. После перенесенных заболеваний пожилой актер стал регулярно жаловаться на трудности при ходьбе и на скачки давления.

Теперь именитый артист столкнулся с новой проблемой. Как оказалось, он буквально стал слепнуть. Об этом kp.ru рассказал директор артиста, который первый забил тревогу о здоровье пенсионера.

«Иван Иванович катастрофически слепнет. В его глазах вся его жизнь, работа в профессии. Но тут заметное ухудшение, особенно после инсульта. Да, конечно, возраст, но хотелось бы обратиться к нашим специалистам в стране», — рассказал он.

Родственники и друзья актера заинтересованы в его здоровье. В настоящее время они ищут специалистов, которые смогут помочь актеру. Сам Краско отмечал, что недуг осложняет ему жизнь.