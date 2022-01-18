Глава СВР Нарышкин назвал «настоящей диктатурой» политический режим на Украине

Директор Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин охарактеризовал ситуацию на Украине. Он назвал политический режим внутри государства «настоящей диктатурой».

Глава спецслужбы выступил на открытии выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)». Он заявил о существовании «настоящей диктатуры» в соседнем государстве и сопоставил события там с гитлеровской оккупацией.

«После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война, и вот уже в течение семи лет в Донбассе гибнут мирные люди. А те, кто убивает, и те, кто отдает приказы убивать, вдохновляется образом Украины как анти-России», — пояснил Нарышкин.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила о дискриминации русскоязычного населения на Украине, передает телеканал «360». Парламентарии прокомментировали предписание властей к СМИ издаваться только на государственном языке.