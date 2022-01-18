Без аэропорта и пригорода. Барнаулец решил продать свою малую родину за 150 миллионов рублей

Необычное объявление появилось на сайте «Юла». Один из барнаульцев решил продать свою малую родину всего-то за 150 миллионов рублей. Правда, без аэропорта и пригорода. За них горожанин хочет еще 45 млн рублей.

В объявлении указано, что площадь участка составляет 300 соток, на которых расположены объекты недвижимости — торговые центры и городские парки. Сам алтайский город преподносится как некий бизнес-проект, который приносит прибыль. Также «владелец» отмечает неплохое энергообеспечение и доступность коммунальных услуг на территории объекта.

«Каждый год кто-то обязательно открывает здесь свой бизнес (но пока закрывают больше, чем открывают), за счет чего в бюджет поступают дополнительные средства. Есть отопление, проведено электричество, интернет. В общем, все для нормальной жизнедеятельности», — пишет «собственник».

Необычное объявление было оперативно заблокировано администрацией сайта. Местные власти пока не прокомментировали выходку неизвестного «коммерсанта».

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