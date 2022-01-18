Премьер-министр Мишустин призвал компании перевести сотрудников на удаленную работу

Председатель Правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести свой персонал на удаленную работу в тех отраслях, где это возможно.

Выступая на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, он отметил, что данная мера поможет снизить нагрузку на медицинские учреждения. В связи с этим перевод персонала на «удаленку» поможет скорректировать ситуацию.

«В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», — добавил премьер-министр.

Кроме того, он попросил российские компании обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на «удаленку». Важно также создать максимально безопасные условия на рабочих местах, подчеркнул глава кабмина.

За минувшие сутки в России выявлено 31 252 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число пациентов с зафиксированным диагнозом — в Москве (+8 342 случая), на втором месте оказался Петербург — 4 078 заболевших.