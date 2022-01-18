Отдыхающие в Доминикане россияне попали в смертельное ДТП

Российские туристы, отдыхающие в Доминикане, попали в ДТП по дороге на экскурсию. Согласно имеющейся информации, автобус с гражданами России столкнулся на трассе с рейсовым автобусом. В результате аварии погиб один человек, его гражданство устанавливается, сообщает портал TourDom.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники местных правоохранительных органов, экстренных служб и врачи скорой помощи. Как стало известно, точное количество россиян, находившихся в салоне автобуса, уточняется.

По словам представителей российской компании ANEX Tour, в транспортном средстве были шесть их клиентов. В страховой компании, с которой сотрудничали граждане России, уточнили, что туристы получили серьезные травмы, но в данный момент их жизни ничего не угрожает.

«Сейчас четверо наших туристов госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются», — заявили в страховой.

Отмечается, что отдыхающие купили экскурсию не у своего оператора, а у стороннего продавца. На родину россияне планируют вылететь 19 и 20 января.