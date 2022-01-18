Песков предложил ЕС самостоятельно подобрать формат для диалога с Россией по безопасности

Брюссель должен сам разобраться, в какой форме он намерен обсуждать с Москвой гарантии безопасности. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал возможность участия европейской стороны в диалоге по безопасности. Он выступил на фоне недавно состоявшихся в Женеве переговоров между Москвой и Вашингтоном.

«Но здесь, наверное, нужно самим европейцам разбираться между собой и с американцами, потому что наша постановка вопроса предельно понятная и предельно ясная. А как будут формулироваться ответы, путем каких консультаций — это уже, наверное, скорее вопросов европейцев, не наш», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Москва способна обеспечить защиту интересов российских граждан, передает телеканал «360». Дипломат также подчеркнул, что государство ожидает ответов от США и НАТО по гарантиям безопасности.