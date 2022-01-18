СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве при строительстве стадионов ЧМ-2018

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве при строительстве саранской «Мордовия Арены» и самарской «Солидарность Арены».

Главным фигурантом дела является генеральный директор строительной компании «Казань» Равиль Зиганшин.

Как сообщает «Бизнес Оnline», строительная фирма предоставляла поддельные отчетные документы для уплаты НДС и налога на прибыль в течение трех лет — с 2013 по 2016 год. Отмечается, что речь идет об ущербе почти в 2,7 млрд рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в 11 городах на 12 стадионах. Победу в нем одержала сборная Франции, переигравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2. Российская команда дошла до четвертьфинала турнира, где уступила хорватам в серии послематчевых пенальти.