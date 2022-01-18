Свыше тысячи петербуржцев соблюдают карантин из-за омикрон-штамма СOVID-19

Более тысячи жителей Санкт-Петербурга находятся на карантине в связи с распространением штамма коронавирусной инфекции «Омикрон».

Количество жителей Санкт-Петербурга, которые соблюдают карантин в связи с коронавирусной инфекцией, на фоне волны омикрон-штамма увеличилось почти на тысячу за прошедшие сутки — с 1795 до 2935 человек. Об этом сообщается в эпидемиологической справке администрации на 18 января.

Кроме того, фиксируется резкое увеличение пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Накануне показатель составил 25 656, а 18 января увеличился до 27 410. При этом еще 12 января амбулаторных пациентов в Петербурге было 21 446. Кроме того, 594 человека с коронавирусом лежат в реанимационном отделении, а 330 пациентов не могут дышать без аппаратов ИВЛ.

Эпидемиологическая обстановка в городе оценивается как неблагоприятная. Накануне зафиксировали рекордные 4132 случая заражения коронавирусной инфекцией. Город в течение нескольких месяцев занимает второе место в антирейтинге суточной заболеваемости среди регионов России. При этом губернатор Александр Беглов заявлял о контроле над ситуацией с коронавирусом в городе.