Трамп заявил, что США «катятся в Ад»

Бывший президент США Дональд Трамп на первом в этом году предвыборном митинге жестко высказался о политике нынешнего руководства страны.

«Это послание любви. Наша страна катится в ад», — заявил Трамп.

Выступая в штате Аризона, республиканец раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику президента США Джозефа Байдена. Трамп также заявил, что его соратники из Республиканской партии на грядущих выборах (пройдут в ноябре) постараются перехватить инициативу у демократов и занять большинство кресел в Палате представителей.

«То, что они [нынешние власти] делают с открытыми границами, судьями и всем остальным, так печально. Мы были энергетически независимы, а теперь зависим от ОПЕК и России. Если вы помните, заправка автомобиля стоила 1,9 доллара за галлон, а теперь доходит до 6–7 долларов. В Калифорнии – более семи долларов», — добавил Дональд Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал Байдена за вывод американских солдат из Афганистана. Он обвинил Белый дом в «капитуляции» и нежелании нести ответственность за последствия собственных действий.