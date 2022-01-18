«Сочи» может заключить полноценный контракт с хавбеком Мелкадзе

Футбольный клуб «Сочи» может заключить полноценный контракт с хавбеком московского «Спартака» Георгием Мелкадзе.

По информации Sport24, не отправившийся на первый тренировочный сбор с командой Мелкадзе в ближайшее время может подписать контракт с «Сочи». Речь идет о полноценном трансфере.

Большую часть текущего сезона 24-летний игрок пропустил из-за травмы. Футболист принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

«Сочи» после первого круга чемпионата России сезона-2021/22 входит в тройку лидеров, в активе команды 31 очко. У «Зенита» и «Динамо» — 38 и 36 очков соответственно.