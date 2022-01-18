Более четверти обращений петербуржцев на тему вакцинации остались без рассмотрения

Обращения жителей Санкт-Петербурга по вопросам вакцинации не рассматриваются в срок. Как утверждает премьер-министр России Михаил Мишустин, более четверти обращений не рассмотрены в срок.

Премьер-министр подчеркнул, что работе с обращениями граждан необходимо уделять особое внимание, при этом реагировать на них нужно оперативно. Он отметил, что определенная часть обращений в Петербурге не была рассмотрена в срок.

«В Санкт-Петербурге из почти полутора тысяч обращений по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса более четверти не рассмотрено в срок», — заявил Мишустин в ходе своего выступления на заседании координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в Северной столице остается напряженной. Согласно статистике, город занимает второе место по показателям суточной заболеваемости. Так, за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 4078 новых случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали 64 пациента. Губернатор Александр Беглов ранее заявлял, что Петербург достигнет коллективного иммунитета к заболеванию к середине января 2022 года, однако данные оперативного штаба ставят его слова под сомнение.