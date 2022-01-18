Бербок обратилась к визажисту перед пресс-конференцией с Лавровым

Глава МИД Германии Анналена Бербок задержала начало пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщил источник РИА Новости в делегации, задержка пресс-конференции произошла из-за того, что немецкому министру понадобилась помощь визажиста.

Перерыв оказался недолгим, и через некоторое время главы МИД России и Германии вышли в зал для общения с журналистами.

Ранее сообщалось, что Бербок перед встречей с Лавровым посетила Могилу Неизвестного Солдата в Москве. Глава ведомства прибыла в Москву из Киева, где также провела ряд деловых встреч.