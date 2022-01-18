Росстат: Рост зарплат чиновников в 2020 году вдвое превысил уровень инфляции

Зарплаты чиновников в России в пандемийный 2020 год выросли в среднем на 9,2%. В денежном выражении среднемесячный доход увеличился с 60,2 тыс. рублей (в 2019-ом) до 65,8 тысячи, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

При этом уровень инфляции в стране в первый год пандемии составил 4,9%, то есть заработок гражданских госслужащих обогнал рост цен почти в два раза. Также он оказался на 28% выше средней заработной платы россиян в целом, которая два года назад составляла 51,3 тыс. рублей.

При этом в Росстате подчеркнули, что дополнительных бюджетных средств в зарплатный фонд чиновников не поступало. Единственным шагом со стороны правительства РФ стала индексация окладов на 3% в октябре 2020 года. Основным же стимулом для роста доходов стали сокращения сотрудников в федеральных и региональных органах.

vk.com / Новгородская область

В результате оптимизации число чиновников сократилось на 9,2% — высвобожденная сумма как раз и пошла на увеличение зарплат оставшимся.

Практику по сокращению госслужащих должны были продолжать и в 2021 году. По крайней мере, в конце первого пандемийного года в кабмине говорили о том, что штаты центральных аппаратов должны быть уменьшены еще на 5%, а территориальных органов — на 10%. Стали ли доходы чиновников от этого еще выше, пока неизвестно. Росстат пообещал огласить данные лишь к концу 2022-ого.

В ноябре 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который должен помимо прочего изменить соотношение оклада и премий чиновников. На сегодняшний день оно составляет 40% к 60% соответственно. В будущем станет 70% к 30-ти.