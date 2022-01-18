Правозащитники напомнили международным организациям о недопустимости цензуры в адрес RT DE

Российские борцы за прав а обратились к Европейской федерации журналистов и международному Комитету защиты журналистов на фоне блокировки YouTube-канала RussiaToday-Germany (RT DE). Они также указали на недопустимость цензуры.

С призывом к защите RT DE выступили вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников и глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада. Правозащитники отметили, что заморозка имеющего лицензию на вещание ресурса создает неоднозначный прецедент. Речь идет о блокировке YouTube-канала ресурса и исключении RT DE из сетки вещания.

«Запрет на вещание крупного средства массовой информации может содержать в себе признаки цензуры со стороны немецкого медиарегулятора MABB в отношении независимого СМИ и согласно нормам международного права и права многих государств и стран такое вмешательство в деятельность журналистов недопустимо и незаконно», — гласит обращение.

Ранее о цензуре в адрес RT DE напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает телеканал «360». Дипломат также указала на финансовое давление в адрес Telegram со стороны Берлина.