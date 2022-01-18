Госдума в окончательном чтении приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Государственная дума одобрила законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов.

Согласно принятому закону, наказывать пожизненно предлагается за повторное совершение действий сексуального характера в отношении граждан, не достигших 18 лет. Максимальная мера будет применена за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно было совершено вместе с другим тяжким или особо тяжким преступлением. Например — насилием. Также закон будет действовать против тех, кто совершил преступление в отношении двух и более детей.